AA Gent-manager Louwagie: "Denk dat EK dit jaar heel moeilijk wordt"

Ook de voetbalwereld zit met veel vraagtekens in de coronacrisis. Sporza belde met Michel Louwagie, manager van AA Gent, hoe hij en zijn club de hectiek beleven. Maar eerst en vooral: is iedereen nog gezond op de club? "Ja, momenteel is er geen probleem. Gelukkig maar."

Het waren zeer hectische dagen met de stopzetting van de voetbalcompetitie tot minstens 3 april. "Inderdaad. We hebben al een aantal keer samengezeten met de voorzitter, de clubdokter, de hoofdtrainer, de teammanager en de inspanningsfysioloog, kortom iedereen die bij het opmaken van het trainingsprogramma betrokken is." "Maar vooral dus met de clubdokter. We hebben vrijdag en gisteren ook nog eens samengezeten, ook met een spelersdelegatie., om te kijken hoe we het nu moeten aanpakken. Er zijn immers geen zekerheden, elke dag is de situatie anders." Dat overleg gebeurde trouwens in het grote auditorium op het oefencomplex. "We bleven op voldoende afstand, dat was geen probleem", verduidelijkte Louwagie. "Iedereen is natuurlijk veel voorzichtiger." "Ik wil ook benadrukken dat onze clubdokter al een paar weken bezig was om iedereen te duiden op de omgang die er moet zijn. Iedereen weet wat hij moet doen." "In de vergaderingen hebben we beslist dat de trainingen van maandag en dinsdag worden geschrapt. Woensdag komen de spelers weer samen. Ook al omdat er dinsdag een overleg is met de UEFA. Die gaat met alle landen bekijken hoe ze de problematiek zullen aanpakken, vooral in het kader van het EK 2020. Dat EK legt een belangrijke druk op alle voetbalcompetities."

"Wachten op conference call van UEFA dinsdag"

In de wandelgangen klinkt een of-of-geluid: ofwel gaan voor het EK, dat half juni begint, ofwel de competitie met min of meer volledige play-offs afwerken. Wat is de mening van Louwagie? "De beide zullen moeilijk te combineren zijn." "Alles is nu al geannuleerd tot 3 april. Misschien wordt die periode verlengd. Dat zullen we dan wel zien." Gelooft Louwagie zelf nog in een EK dit jaar? "ik denk dat dat heel moeilijk wordt. Er zijn stemmen die opgaan om het in de winter te organiseren, al kan ook 2021 een mogelijkheid worden. Ik baseer me vooral op het feit dat de grote competities - Premier League, Bundesliga, Primera Division, Serie A en Ligue 1 - allemaal nog tussen de 9 en de 11 wedstrijden moeten spelen om het kampioenschap te beëindigen. Dat betekent dat er van die grote competities heel veel druk zal komen op UEFA om het EK uit te stellen." "Met onze 10 speeldagen van play-offs denk ik dat de situatie in België qua aantal wedstrijden te vergelijken is met die grote competities. Vandaar dat we ook beslist hebben om te wachten tot de conference call van de UEFA dinsdag." "Wij hebben met de Pro League voor woensdagmorgen een conference call gepland. Ik denk dat er dan misschien stilaan duidelijkheid zal komen over kalenders. Tot dan kun je er eigenlijk geen zinnig woord over zeggen."

"Wij staan onze internationals niet af voor interlands. Dat mag van FIFA"