Maak kennis met Karel Sabbe, tweevoudig wereldrecordhouder in het "ultra-ultralopen"

Eerst even de theorie: "We spreken van ultralopen als de marathonafstand (42 kilometer) overschreden wordt", vertelt Sabbe. "Maar de laatste jaren heb ik m'n handelsmerk gemaakt van ultra-ultra lopen: zo goed mogelijk proberen te zijn over extreme afstanden."

In de praktijk leverde dat hem dus al 2 wereldrecords op. Eerst verbrak hij dat op de Pacific Crest Trail. Dat is eigenlijk een wandelpad in het westen van Amerika, van 4.300km lang. "Eigenlijk wilde ik dat heel graag wandelen, maar dan zou me dat een halfjaar gekost hebben en dat was niet haalbaar. Maar ik dacht, als ik het loop, dan kan het wel."

Het kon, en hoe: Sabbe verbrak het record met 22 uur. Op de Appalachian trail, 3.500km lang in het oosten van de States, deed hij zelfs 4 dagen beter dan het record. Beide records staan intussen in het Guinness Book of World Records. "Het duurde meer dan een jaar om dat goedgekeurd te krijgen, met dossiers van telkens 120 pagina's, maar als je er dan in staat, dan is dat super."

En nog is z'n honger niet gestild: de mythische Barkley Marathons, ook in Amerika, zijn z'n nieuwe uitdaging (door de coronacrisis wel een jaar uitgesteld, zo bleek na opname van dit interview).

Meer over die wedstrijd ("het equivalent van 2,5 keer de Mount Everest op en af in 60 uur") hoor je in de reportage hieronder.