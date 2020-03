Lewis Hamilton maakt zich zorgen: "Waarom racen we?"

Komend weekend gaat het Formule 1-seizoen van start in Australië. Ondanks de coronacrisis gaat de race gewoon door, met duizenden autosportfans in Melbourne.

Lewis Hamilton begrijpt er geen snars van. "Ik zit met vragen", sprak de 6-voudige wereldkampioen vandaag in Australië. "Waarom zitten we hier? Waarom racen we?"

"De wereld staat in brand en het Formule 1-kampioenschap gaat gewoon door. Hier doet iedereen alsof het een gewoon raceweekend is, terwijl het dat niet is."

In het WK motorcross, de Formule E of in de MotoGP zijn races uitgesteld. In de Formule 1 wordt volgend weekend de GP van Bahrein zonder publiek gereden, voorts is er niets aan de hand in de koningsklasse van de autosport.

"Ik vind het schokkend dat we hier allemaal in dezelfde ruimte zitten", zei Hamilton tijdens een persbabbel met andere coureurs, "maar cash is king."