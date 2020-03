Wat corona? Waar corona? PSG-spelers vieren (in blote bast) met honderden fans

Spelers op balustrades van het Prinsenpark

Met veel plezier kwamen de spelers meefeesten. Sterren als Neymar jr., Angel Di Maria en Kylian Mbappé lieten zich met veel plezier zien op de balustrades van het stadion. Mbappé trok zijn shirt uit, hij was nochtans maar net genezen. Niet van de coronagriep, wel van een keelontsteking.

Honderden fans vieren mee (met mondmasker)

In het Prinsenpark in Parijs waren gisteravond geen supporters toegelaten uit vrees voor het coronavirus. De diehards troepten dan maar samen rond het stadion van Paris Saint-Germain. Daar vierden ze uitbundig de kwalificatie voor de kwartfinales, al dan niet met een mondmasker in de kleuren van hun geliefde club.