Gezien in JPL: "Domme lul" Swinkels, Bruce Lee en een Hazard op slippers

"Domme lul" Swinkels na blunder: "Een euforisch gevoel"

KV Mechelen doet nog volop mee in de strijd om Play-off I. Het hoopte tegen Eupen met een zege naar de beslissende wedstrijd te trekken volgende week in Genk, maar het werd 1-1. De Nederlandse verdediger Arjan Swinkels lag met een verkeerd ingeschatte bal aan de basis van de gelijkmaker. Hoe voelt hij zich dan? "Het is een euforisch gevoel", klonk het cynische antwoord. "Het is klote dat je één bal verkeerd inschat." Coach Wouter Vrancken neemt hem alvast niets kwalijk. "Iedereen maakt fouten."

Ouch! Vanheusden deelt flinke karatetrap uit

Standard-STVV zelf stelde niet veel voor, maar in de match ging het er wel minder amicaal aan toe dan tussen aanvoerders Carcela en Botaka net voor de aftrap. Kort voor de rust ging thuisverdediger Zinho Vanheusden als een volleerde Bruce Lee met gestrekt been in op Alexandre De Bruyn. Die kwam met de schrik vrij, Vanheusden verontschuldigde zich na de match en moet mogelijk een zware schorsing vrezen.

Kylian Hazard haast zich op zijn slippers naar coach en spelers om redding Cercle te vieren

Cercle Brugge zag op het veld van buur Club Brugge dan wel een einde komen aan een zegereeks van 4 wedstrijden, maar de redding was toch een feit. Omdat concurrenten KV Oostende en Waasland-Beveren ook verloren. Kylian Hazard maakte de late 2-1, maar die goal veranderde niets meer. De broer van Eden en Thorgan stond na de match de pers te woord. 4 weken geleden stond Cercle nog troosteloos laatste met 9 punten achterstand, een 12 op 15 zorgde voor een wonder: "Niemand geloofde nog in ons, alleen wijzelf. Want wij hebben de kwaliteiten. We gaven nooit op." En weg was hij, het veld over, op zijn slippers, om mee te gaan vieren met zijn coach en medespelers.

Deschacht en Kompany knuffelen intens voor confrontatie

Olivier Deschacht keerde op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie terug naar zijn oude thuis. In de spelerstunnel was het een blij weerzien met Vincent Kompany. De twee Anderlecht-iconen omhelsden elkaar innig met een brede glimlach als gevolg bij Olivier Deschacht. Of de vreugde na de wedstrijd even groot was, betwijfelen we. Deschacht verloor met Essevee met 7-0 in het Lotto Park.