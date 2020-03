Philippe Gilbert wordt "vakbondsleider": "Hij weet wat er leeft in het peloton"

De BPCA werd een jaar geleden opgericht door ex-renner Staf Scheirlinckx. "Het gaat inmiddels zo goed met ons dat we nu een nieuwe naam kunnen verwelkomen", zegt Scheirlinckx tijdens de uitzending van de GP Monseré, waar hij cocommentator was.

"Met veel trots meld ik dat Philippe Gilbert tot onze Raad van Bestuur toetreedt. Straf, nietwaar? Maar Philippe was altijd al bezig met de belangen en de veiligheid van de renners. Hij wordt de verbindingsman tussen de renners en onze vereniging. Zo kunnen we weten wat er leeft bij de renners."

"Ik heb enorm veel respect voor de carrière van Philippe en dat apprecieert hij. Daarom was er snel een klik en heeft hij niet getwijfeld. Al zei hij wel dat hij zich de komende 3 jaar op zijn rol als renner wil focussen. Het is ook niet de bedoeling om hem veel te belasten. Maar met hem hebben we wel iemand die een oogje in het zeil houdt."

"Philippe is toch een beetje de patron van het peloton. Er wordt naar hem geluisterd. Daarom is hij de perfecte persoon om mee de lijnen uit te zetten."