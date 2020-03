Geen Formule 1-fans toegelaten tijdens Grote Prijs in Bahrein

Het Formule 1-seizoen gaat volgend weekend van start in Australië. Een week later houden Lewis Hamilton en co hamt in Bahrein, maar sfeer zal er nauwelijks zijn. Uit vrees voor het coronavirus wordt de race achter gesloten deuren gereden.

De organisatie nam de beslissing in samenspraak met de internationale partners en de gezondheidsdiensten van het Arabische koninkrijk. Eerder was al de ticketverkoop stopgezet. "De veiligheid is onze eerste prioriteit", luidt het.