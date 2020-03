Zidane: "Ik weet niet of Eden Hazard dit seizoen nog inzetbaar is"

In Dallas onderging Eden Hazard donderdag een succesvolle operatie aan zijn enkel. Coach Zinedine Zidane kreeg op de persconferentie voor het duel met Betis enkele vragen over de Rode Duivel.

"Ik sprak met Hazard vlak na zijn blessure en vlak na de operatie. Na de blessure voelde hij zich echt down. Maar nu is hij veel beter gezind, omdat de operatie echt goed verlopen is", zegt de coach van Real.

Wanneer Hazard weer kan spelen voor Real? "Laten we hopen dat dat snel is. Maar ik weet niet of hij voor het einde van het seizoen zal terugkeren. Het is mogelijk."