Schouderblessure van De Bruyne evolueert gunstig: "Maar afwachten voor derby"

Kevin De Bruyne blesseerde zich afgelopen zondag bij een val in de gewonnen League Cup-finale tegen Aston Villa (2-1). Daardoor miste de spelmaker van de Citizens woensdag het FA Cup-duel tegen Sheffield Wednesday (0-1-winst).

Zondag in de vooravond moet het team van Pep Guardiola op Old Trafford aan de bak tegen Manchester United. Het is nog afwachten of De Bruyne de competitietopper haalt.

"Met Kevin De Bruyne gaat het beter", verduidelijkte Guardiola tijdens een perspraatje. "Hij traint en morgen zal het nog beter gaan. Hij voelt zich beter. Voor zondag is het nog afwachten."