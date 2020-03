Ploegarts DQT: "Andere ploegdokters weten het precies beter dan overheid"

Na CCC, Movistar; Mitchelton-Scott, Team INEOS, Astana en UAE laat ook Jumbo-Visma Parijs-Nice links liggen. Deceuninck-Quick Step staat wel gewoon aan de start. "Die paniek heb ik nog nooit meegemaakt", zegt ploegdokter Yvan Vanmol. "Wij koersen gewoon, want er is geen verhoogd risico. We volgen gewoon de adviezen van de autoriteiten, maar iedereen is vrij te doen wat hij wil."

"De Franse autoriteiten zijn even goed in het beoordelen van de situatie. Het zijn geen idioten, ze leveren schitterend werk. Maar sommige ploegdokters hebben de pretentie het beter te weten dan de overheid en de epidemiologen. Wat is dan de functie van de adviezen van de overheid?"

"De andere ploegen gaan nu op oefenkamp, maar vliegen ook met het vliegtuig en verblijven ook in een hotel. Leg me dan eens uit waarom het risico daar dan minder groot is dan in Parijs-Nice, waar we iedere dag in een ander hotel zitten."

"Ethisch verantwoord? We gaan niet meer bijdragen tot de verspreiding van het virus dan iemand die in een fabriek werkt. Anders moeten we alle bedrijven sluiten, alle evenementen afgelasten... We moeten gewoon strenge voorzorgsmaatregelen nemen.