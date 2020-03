Victor Wanyama ruilt Tottenham voor het Montreal van Thierry Henry

De 28-jarige Wanyama begon zijn profcarrière bij Beerschot in 2009, waarna hij in 2011 naar Celtic Glasgow verkaste. De stevige defensieve middenvelder werd de eerste Keniaan in de Schotse eerste klasse en in 2013 ook in de Premier League, want Southampton kaapte hem weg. Ene Mauricio Pochettino was daar toen coach en de Argentijn zou hem in 2016 ook naar Tottenham halen.

In 97 wedstrijden voor de Spurs was Wanyama goed voor 7 goals. De voorbije 2 seizoenen werd hij vaak afgeremd door blessures. Vorige zomer leek Wanyama op weg naar Club Brugge, maar Montreal wordt nu zijn nieuwe werkgever.

"Toen Thierry me vertelde dat hij mij wilde bij Montreal, hoefde ik geen 2 keer na te denken", reageerde de 60-voudige international op de clubwebsite. "Hij heb hem als speler altijd bewonderd. Ik ben erg blij dat ik de kans krijg om met hem te werken. Ik kijk ernaar uit om hier een impact te hebben."

Sportief directeur bij Montréal is Olivier Renard (ex-KV Mechelen, ex-Standard). Onze landgenoot is blij dat hij Wanyama naar Canada kon halen: "Victor is een belangrijke speler met een grote carrière. Zijn ontegensprekelijke ervaring kan hij ook ten dienste stellen van de jongeren. Zo kunnen zij progressie maken."

Montreal Impact, dat vorig seizoen 9e eindigde in de MLS Eastern Conference, begon vorig weekend met een 2-1-zege tegen New England Revolution aan de nieuwe MLS-campagne.