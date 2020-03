Italiaanse regering: "Tot 3 april alleen sportevenementen achter gesloten deuren"

Dat de coronasoap in Italië op zijn Italiaans aangepakt wordt, is het understatement van de dag. De voorbije dagen en uren regende het tegenstrijdige en verwarrende berichten en ook nu blijft de communicatie allesbehalve kristalhelder of waterdicht.

Gisterenavond raakte bekend dat een wetenschappelijke stuurgroep opteerde voor één maand zonder (sport)evenementen op Italiaans grondgebied. Dat voornemen wordt nu ook bekrachtigd, al zijn de richtlijnen vatbaar voor interpretatie.

Voor het Italiaanse voetbal lijkt alles duidelijk: tot 3 april zullen er alleen wedstrijden achter gesloten deuren gespeeld kunnen worden. Sportmanifestaties waarbij toeschouwers aanwezig zijn, worden niet toegelaten.

De richtlijnen lijken wel een piepkleine opening te laten voor koersen zoals Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo, al zou het dan - in theorie - om "koersen achter gesloten deuren" gaan, een nagenoeg ondenkbaar scenario. Bij organisator RCS regeert nog altijd radiostilte.