IOC wil 2 vlaggendragers tijdens openingsceremonie van Spelen in Tokio

"Elk nationaal comité zal de mogelijkheid hebben een mannelijke en vrouwelijke atleet te nomineren om samen de vlag te dragen tijdens de openingsceremonie. We nodigen alle NOC's uit gebruik te maken van deze optie", verklaarde IOC-voorzitter Thomas Bach tijdens een persmoment in Lausanne.

Daarnaast besliste het IOC dat alle 206 delegaties, inclusief het vluchtelingenteam, voor het eerst uit minstens één man en één vrouw moeten bestaan. "Met deze twee initiatieven zendt het IOC opnieuw een extreem duidelijke boodschap uit naar de wereld dat gendergelijkheid een realiteit is op de Olympische Spelen", aldus Bach.

In 2012 stuurden Brunei, Saudi-Arabië en Qatar voor het eerst vrouwen naar de Spelen. Alle andere landen hadden dat al eerder gedaan. In de olympische geschiedenis gebeurde het evenwel nog nooit dat alle 206 delegaties minstens een vrouw en een man in de gelederen telden. Daar wil het IOC in Tokio verandering in brengen.