Kan jij 20 seconden lang met je ogen dicht op 1 been staan? Dan schuilt er misschien een turner in jou

Een motorische eigenschap die van cruciaal belang is voor elke turner op topniveau, is het evenwicht. Professor Matthieu Lenoir (UGent): "Elke beweging vertrekt vanuit een lichaam dat statisch of dynamisch in evenwicht is. Als je een vluchtelement doet, moet je in evenwicht starten en landen. Maar ook in de vluchtfase moet je in balans blijven."