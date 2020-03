Gezien in Extra Time: "Bundesliga is Bornauw op het lijf geschreven"

"Bij Anderlecht zat Morioka in keurslijf van Vanhaezebrouck"

"Bij Anderlecht zat hij in het keurslijf van het systeem van Hein Vanhaezebrouck, met heel veel richtlijnen en looplijnen. Daardoor verloor hij wat van zijn creativiteit en was hij te veel aan het nadenken. Daar heeft hij zichzelf misschien wat in verloren. Bovendien draaide Anderlecht op dat moment ook niet geweldig."

Waarom is hij dan bij Anderlecht niet doorgebroken? Gunther Van Handenhoven: "Hij kwam uit een heel ander systeem bij Waasland-Beveren, waar hij in de omschakeling de vrijheid kreeg om zijn ding te doen."

"Je ziet hem op het veld constant rond zich kijken. Dat is het kenmerk van een heel goeie speler. Zo weet hij perfect wat er rond hem gebeurt. Zijn steekpassen zijn ook altijd op maat. Hij heeft een ongelooflijk goed gewicht in zijn passing. Als verdedigende middenvelder voetbalt hij ook bijna altijd vooruit."

"Kun je een generatiewissel doen bij Barça zolang Messi er is?"

Filip Joos: "De vraag is ook: kun je een echte generatiewissel doen bij Barcelona zolang Messi er nog is? Ik kan ergens wel begrijpen dat er in het bestuur mensen zijn die denken dat het misschien wel geen drama zou zijn als hij zou weggaan."

Peter Vandenbempt vulde aan. "Vroeger voetbalden ze ook in functie van Messi, maar was er zoveel kwaliteit rond hem. Er zat een idee achter. Van het tikitaka-voetbal en het hoog druk zetten bij balverlies, daar schiet niks meer van over."

Filip Joos was afgelopen weekend in Bernabeu voor de kraker tussen Real Madrid en Barcelona. "Het tempo in die match was gedurende lange tijd onbestaande en dan vooral van de kant van Barcelona. Het speelde tikitaka-voetbal zoals Guardiola het verafschuwt, namelijk zonder doel en alleen maar om de bal te hebben. Er is geen beweging weg van de bal", stelde Joos vast.

"Bundesliga is Bornauw op het lijf geschreven"

In de Bundesliga zette FC Keulen Schalke 04 opzij met 3-0 en Sebastiaan Bornauw pikte ook weer zijn doelpuntje mee, zijn 5e treffer al in de competitie. "Hij heeft blijkbaar niet zo heel veel pogingen nodig om te scoren", zegt Gunther Vanhandenhoven over de 20-jarige ex-verdediger van Anderlecht.

"In het begin van het seizoen was hij bij Anderlecht nog titularis, maar toen is de mogelijkheid gekomen om naar Keulen te gaan. Ik weet niet of dat ook te maken had met het feit dat Anderlecht centraal achterin een ander profiel zocht. Of hij goed is met zijn voeten? Ik denk dat daar het meest kritiek op was."

"Maar Seb is een heel goeie en intelligente jongen. Hij is enorm veeleisend voor zichzelf. Hij wordt ook begeleid door Daniel Van Buyten, een beetje hetzelfde type. Ik denk dat de Bundesliga wel een competitie is die hem op het lijf geschreven is. Ik denk dat hij de juiste keuze gemaakt heeft."