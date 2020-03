Bondscoach Mestdagh over Julie Allemand in de WNBA: "Ze is er klaar voor"

Bondscoach Philip Mestdagh vindt het een uitstekende zaak dat nu ook Julie Allemand de overstap maakt naar de WNBA. "Dit toont aan dat we hier toch wat talent hebben rondlopen. Zodra je grote toernooien gaat spelen met de nationale ploeg, kunnen ook de speelsters zich in de kijker spelen. Dat heeft zeker tot die transfer bijgedragen."

"Maar eigenlijk was Julie al 4 jaar geleden gedraft. Alleen kwam dat toen nog te vroeg in haar carrière. Ze zet bewust stap voor stap. Nu is ze er op haar 23e klaar voor, ik hoop ook fysiek en mentaal. De ervaring in de WNBA is sowieso meegenomen. Ze kan die ervaring meebrengen naar de nationale ploeg."

Voor Allemand haar handtekening zette bij de Indiana Fever, belde ze toch ook eens naar de bondscoach. "Ze vroeg zich af of het combineerbaar zou zijn met de nationale ploeg. De Franse competitie (Allemand speelt bij Lyon, red) is immers lang en zwaar. Als je daarna zonder rust meteen naar de WNBA overstapt om daar de kar te gaan trekken, dan loert overbelasting om de hoek."

"Ik hoop dus dat ze momenten van rust en recuperatie inbouwt. De Spelen staan in ieder geval helemaal bovenaan haar lijstje. En Emma Meesseman heeft al bewezen dat het combineerbaar is. Ze zullen de eerste stages met de nationale ploeg missen, maar de speelsters kennen elkaar door en door en onze manier van spelen zit er volledig ingebakken. Ze hebben niet veel tijd nodig om zich in te passen."