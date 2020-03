"Normaal beslissen fans bij Duitse clubs, daarom zijn ze tegen Hopp en Leipzig"

Dat waren de feiten van afgelopen weekend. Van den Sande: "Hoe is dat nu allemaal ontstaan? In Duitsland is de cultuur qua eigendom van clubs heel verschillend van andere landen. In Duitsland heerst het 50+1-principe: dat betekent dat de meerderheid van de aandelen in het bezit moet blijven van de vereniging waarbinnen de supporters een zeer belangrijk kapitaal zijn. Als er een beslissing moet genomen worden over beleid of financiën, hebben supporters zo de grootste stem." (lees voort onder de tweet)

"Wat er in Hoffenheim-Bayern München gebeurd is, is eigenlijk een cumulatie van problemen", opent Van den Sande zijn betoog. "Op het uur was Hoffenheim-Bayern al 0-6 en supporters van Bayern ontrolden toen spandoeken met stevige scheldwoorden als "hoerenzoon" aan het adres van Dietmar Hopp, de sterke man van Hoffenheim en de gebeten hond."

Bekijk de beelden van het bizarre incident in Hoffenheim-Bayern:

"Straf voor Dortmund leidde tot deze escalatie"

"Tegen die straf hebben de Dortmund-fans zich het voorbije weekend in hun thuismatch tegen Freiburg nog eens laten horen. De supporters van Bayern zijn mee op die kar gesprongen." (lees voort onder de quote)

"Er is dus al jaren heel veel tegenstand van andere supporters. Wat heeft nu tot deze escalatie geleid? Vorige week zijn de Dortmund-fans én Dortmund als club gestraft: de Dortmund-fans mogen tot 30 juni 2022 niet naar Hoffenheim komen. In december bij de uitmatch op Hoffenheim hadden de Dortmund-fans immers weer afgegeven op Hopp en Hoffenheim, waardoor een voorwaardelijke straf uit 2018 effectief werd wegens spreekkoren."

"In het begin van dit decennium heeft de Duitse bond een paar uitzonderingen toegestaan tegen die 50+1", schetst Van den Sande. "Dat gaat dan over ploegen die mét steun van de supporters een regionaal bedrijf achter zich hebben staan waaraan ze zeer sterk gelinkt zijn. Het gaat om Volkswagen in Wolfsburg en Bayer in Leverkusen. Dat zijn bedrijven met mensen uit de buurt." "Er zijn evenwel ook 2 atypische uitzonderingsploegen met Red Bull Leipzig en TSG Hoffenheim. Wat is nu het probleem bij Hoffenheim? Dietmar Hopp, de 79-jarige miljardair als medeoprichter van softwarebedrijf SAP, kocht de club en bracht die van de laagste regionen naar de hoogste klasse."

"Duitse voetbalfans zien Hopp als duivel in hun cultuur"

Wat vinden de fans van Hoffenheim daar zelf van? Van den Sande: "Die houden zich natuurlijk koest. Hopp is hun baas en heeft hen naar de Bundesliga gebracht. Die zijn blij dat ze daar spelen." Hoffenheim is een plaatsje van amper 3.000 inwoners. Toen de club in 2008 naar de Bundesliga promoveerde en halfweg dat eerste seizoen mee op kop stond, trok Sportweekend naar daar voor een reportage. U kunt die hieronder nog eens bekijken. (lees voort onder de video)

"Wat is nu het verschil tussen RB Leipzig en Hoffenheim? Voor Leipzig zijn de Duitse voetbalfans ook niet, maar daar gaat het om een bedrijf dat achter de club zit. Ze keuren dat niet goed. Maar bij Hopp gaat het om een individu. Zij zien hem als de duivel, als de verpersoonlijking van de commercialisering van het voetbal. En dat is wat de traditie in Duitsland niet wil. Die fans viseren nu 1 mens om hun woede op af te reageren."

"Het gaat trouwens niet alleen om Dortmund- en Bayern-fans. Die van Mönchengladbach doen ook lustig mee. Eigenlijk: bij een uitmatch op Hoffenheim heb je 9 van de 10 keer prijs. Wat deed die Hopp dan? Hij zette de boxen van de geluidsinstallatie nog eens extra luid, zodat de gezangen niet te horen waren. Hij is de gebeten hond en zo reageert hij ook.



"Voor Hopp is Hoffenheim een speeltje. Dat is zoals je in Frankrijk en Engeland die sjeiks hebt. Daar wordt dat geaccepteerd, maar in Duitsland is er die cultuur van 50+1. Daarom reageren de fans daar dat dat kunstmatig is: "Dat willen wij niet en dat accepteren wij niet.""

"Maar dat gebeurt dus ook bij Leipzig. Die worden uitgejoeld. Je ziet dat ook in samenvattingen op ARD of ZDF: niemand is gelukkig met Leizpig. Maar Red Bull is een concern en Hopp is één persoon. En daardoor richten ze zich echt op die ene mens."

"Bij de fans van de traditieclubs in Duitsland maakt de passie voor het voetbal deel uit van het dagelijkse leven. De hevige fans tellen de hele week af tot het match is. Dat is bij ons ook wel, maar toch in zeer beperkte mate", besluit Van den Sande. (lees voort onder de foto)