Beledigde Hoffenheim-eigenaar: "Ongelooflijk dat dit in beschaafd land kan"

Dietmar Hopp krijgt al een aantal jaar heel wat over hem heen, maar zo bont als afgelopen zaterdag was het nog maar zelden. De supporters van Bayern haalden onder meer spandoeken met teksten als "hoerenzoon" boven. De spelers van Hoffenheim en Bayern beslisten prompt om in staking te gaan.

Volgens de fans van Bayern maakt de steenrijke Hopp het voetbal kapot, maar er is meer nodig om de 79-jarige ondernemer weg te jagen. "Het is natuurlijk allesbehalve leuk om die walgelijke spandoeken te zien, maar ik laat me niet kisten."

"De haat werd al gezaaid toen we nog in de 2e Bundesliga speelden. Helaas woekert die haat nog altijd voort. Ongelooflijk dat zoiets kan in een beschaafd land."

Maar Hopp kreeg de voorbije 24 uur ook heel wat steunbetuigingen. "Ik ervaar een ongekende golf van sympathie en merk een breed gedragen onbegrip over deze vorm van haat."