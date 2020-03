Zoek niet verder naar dé blunder van het weekend, want beter dan Grenoble-doelman Brice Maubleu zal er niemand meer doen. In de match tegen Caen, in de Franse 2e klasse, wou hij een bal naar een ploegmaat gooien, maar hij bedacht zich op het laatste moment waardoor de bal knullig in eigen doel belandde. Maubleu dacht met een ultieme sprong nog redding te brengen, maar de ref keurde het doelpunt toch gewoon goed.