Jupiler Pro League en Proximus League tooien zich in regenboogkleuren

Het Belgische voetbal tooit zich komend weekend in regenboogkleuren. De aanvoerders van alle teams uit de Jupiler Pro League en de Proximus League zullen hun wedstrijd afwerken met een aanvoerdersband in regenboogkleuren.

Bovendien zullen alle cornervlaggen in beide competities vervangen worden door regenboogvlaggen. De Pro League trekt hiermee de Football for ALL-campagne op gang, die in de maand maart ook bij de voetbalbond en de clubs uit het amateurvoetbal wordt gehouden.

De campagne maakt deel uit van het actieplan van de Pro League tegen negatieve spreekkoren. De regenboogkleuren zijn het symbool van de LGBT+ gemeenschap, maar het Belgische voetbal wil niet enkel een statement maken tegen homofobie, maar ook tegen racisme en andere vormen van discriminatie.

Voetbal is er voor iedereen, zowel op het veld, als in de tribune. Dat maken Faris Haroun (Antwerp), Kassandra Missipo (KAA Gent Ladies en de Red Flames), Thierry Witsel (vader van Rode Duivel Axel) en Matthias De Roover (amateurvoetballer bij FC Eksaarde en Mister Gay Belgium) duidelijk in de video hieronder.

Ze spreken over hun liefde voor het voetbal, maar ook over de confrontatie met spreekkoren of gezangen. Ze geven ook een boodschap mee aan jonge spelers, voetballiefhebbers en supporters.