Onderzoek: "Minder thuisfluiters na introductie van 5e en 6e ref"

In 2009 en 2001 voerde de Europese voetbalbond UEFA twee extra scheidsrechters in voor matchen in de Champions League en Europa League. Zij waren achter de doelen 2 paar extra ogen voor de scheidsrechter op het veld.

Vorsers van de Universiteit Gent en het Luxemburgse Instituut voor Socio-economisch Onderzoek namen de 2.168 Europese matchen onder de loep waarbij een 5e en 6e ref werden ingezet. Ze waren vooral geïnteresseerd in het effect van de bevoordeling voor grote ploegen en thuisploegen.

Dat toetsten ze af op volgende manier: kregen spelers van thuisploegen en ploegen uit de topcompetities meer gele kaarten sinds de introductie van de extra refs? Als het antwoord "ja" zou zijn, zou dat wijzen op minder "vooringenomenheid" bij de arbitrage.

De onderzoekers werden door de evolutie in de arbitrage, waar een 5e en 6e ref bijna overal werd vervangen door een VAR, wel in snelheid genomen, maar toch kunnen we concluderen dat de arbitrage er de voorbije jaren alleen maar op vooruit is gegaan.

"Ons onderzoek suggereert dat de introductie van 2 extra refs de bevoordeling voor thuis- en topteams heeft verminderd", zegt professor Stijn Baert van de UGent. "Dit komt vermoedelijk door verhoogde controle over de wedstrijd, omdat iedere assistent zich op zijn kerntaak kan focussen."