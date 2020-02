De Cauwer: "Voor de Omloop het parcours nog eens afrijden: zalig!"

"Dit wordt mijn 30e seizoen in de koers en dus mijn 30e Omloop Het Nieuwsblad", zegt Michel Wuyts. "Voor mij is het na het veldritseizoen altijd de mooiste verrassing die er is. Ik kijk vooral uit naar de nieuwe hiërarchie, die er wel zal zijn, denk ik."

"Ik heb nog wat meer edities op de teller, maar dat komt door de leeftijd", neemt José De Cauwer over. "Toch voel ik nog altijd kriebels. Ik ga het parcours nog eens rijden met de auto, dat vind ik zalig! Ik ken dat parcours wel al natuurlijk, maar ik wil gewoon nog eens rondkijken."

"Overal zie je gemeentearbeiders met hun gekleurde pakken nog een laatste putje vullen of iets dergelijks. En dan stop ik even en roep ik: "Doe dat goed, hé!""

"Ik heb er ook zin in!", zegt AD-journalist Thijs Zonneveld. "Er is al over de hele wereld gekoerst en het waren allemaal belangrijke wedstrijden. Maar toch is er maar 1 epicentrum van de koers en dat ligt in Vlaanderen."