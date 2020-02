Tom Boudeweel: "In Beveren hangt alles nu af van een toverstokje"

Het deed ons denken aan de verrassende 9 op 9 in december 2018: 2-1 thuis tegen Club Brugge met een owngoal van Decarli, een verrassende 0-2-zege bij Antwerp en tot slot de 2-1-thuisoverwinning in de derby tegen Lokeren. Dit was door de povere resultaten van de buren genoeg voor het behoud.

Van in het begin hoorde je al opmerkingen over de werkwijze van de nieuwe coach. Maar door de 9 op 9 op het einde van 2019 heeft de club alles met de mantel der liefde bedekt.

Maar goed, je hebt al Adnan Custovic ontslagen na een gemiste start van de competitie, dan hoop je dat je niet opnieuw moet ingrijpen. Want dat betekent dan ook dat je als bestuur of sportief verantwoordelijke (opnieuw) niet de juiste keuze hebt gemaakt. En dat is misschien de voorbije jaren net iets te vaak gebeurd.

Natuurlijk is deze ingreep een paniekreactie van Waasland-Beveren. Misschien had het bestuur al sneller moeten tussenbeide komen.

0 op 15 is een trieste balans in de eindsprint naar het behoud. Als je dan drie weken voor het einde van de competitie toch de hakbijl bovenhaalt, dan reken je op een soort schokeffect.

Kan hij van deze kern op heel korte termijn weer een strijdbaar gehaal maken? Feit is dat het vertrouwen in het elftal helemaal weg is en dat straalde het team ook uit in de laatste wedstrijden.

Geen meerwaarde gecreëerd door sportieve staf

En de club geloofde deze keer in hetzelfde scenario, dus dat de 9 op 9 ook nu zou volstaan voor een extra jaar in de hoogste klasse. Maar dat was dus een verkeerde gok. Deze buffer volstaat niet. Door de fantastische remonte van Cercle Brugge en mede door het eigen falen.

De nipte thuisnederlaag tegen Eupen eind januari was cruciaal. Geen historische 12 op 12 toen, maar wel het begin van de miserie. Zulte Waregem haalde zwaar uit, Kortrijk kwam winnen op de Freethiel, Club Brugge strafte de verdedigende ingrepen van Mercier af in de toegevoegde tijd en KV Mechelen scoorde vorige zaterdag ook vier keer.

Waasland-Beveren maakte slechts twee doelpunten in de laatste vijf wedstrijden. Doelsaldo 21-56. De slechtste defensie en de slechtste aanval.

Het is waar: Waasland-Beveren heeft het kleinste budget, heeft noodgedwongen de kaart van de jeugd (van andere clubs) moeten trekken, maar die beloften hebben (voorlopig) te weinig vooruitgang geboekt.

Er is geen meerwaarde gecreëerd door de sportieve staf. Te weinig mee gewerkt. En ook als team staat er te weinig tussen de lijnen. Je kan je vragen stellen over het strijdplan, de fysieke conditie, afgelaste of heel korte trainingen, naar wat ik hoor was de winterstage ook niet echt een meevaller.

Waasland-Beveren flirt al jaren met de degradatie. Overleven in het Waasland lijkt geen makkelijke opdracht. Ook niet voor coaches.

Arnauld Mercier kwam over van Seraing (eerste amateur), waar hij technisch directeur was. Hij had al enkele seizoenen niet meer op het hoogste niveau gewerkt.

Toch stond Mercier volgens voorzitter Huyck al jaren op de Beverse radar. Een coach kiezen die past bij de spelersgroep, bij het DNA en de visie van de club is niet makkelijk. Maar jammer genoeg valt het te vaak voor in België dat wie je kent belangrijker is dan wat je kan.