"Bijzonder vervelend voor Westerlo dat Virton-Beerschot herspeeld moet worden"

Mentaliteit van Beerschot en Lommel was geweldig

Al ben ik geen voorstander van het competitieformat in de Proximus League, spannender dan dit kan het in een competitie niet worden. Op de laatste speeldag pas wordt zowel beslist wie de promotiewedstrijden als de degradatiepoule spelen.

De mentaliteit van beide teams was geweldig. Ze zorgden voor de intensiteit van een echt bekerduel: op het zware veld knokte Lommel onder leiding van kapitein Glenn Neven voor elke meter. De verbetenheid, betrouwbaarheid en ervaring van Neven zijn voor Lommel van onschatbare waarde.

Na Beerschot-OH Leuven vorig weekend maakten Beerschot en Lommel weer reclame voor het niveau in deze reeks.

Spannender dan dit kan het in een competitie niet worden

Voor Virton staat niets meer op het spel tegen Beerschot

Maar de uitspraak van het BAS over het herspelen van de wedstrijd tussen Virton en Beerschot zal bepalend worden. Al liggen de kaarten bij het herspelen van deze partij nu helemaal anders. Waar bij de eerste wedstrijd Virton meestreed en dus nog alles te winnen had, werkt Virton op maandag 2 maart de wedstrijd tegen Beerschot af in de wetenschap dat er voor hen niks meer op het spel staat.



Dit is een bijzondere vervelende situatie. In die zin is de aanklacht van Westerlo erg begrijpelijk. Westerlo kan met winst mogelijk niet eens de periodewinst vieren.

Mocht het zo ver komen, kan Westerlo de 2e ploeg zijn (na Lierse SK) die ondanks klassementskampioen te worden van de reguliere competitie, toch niet kan deelnemen aan de promotiewedstrijden.

Ik pleitte er al eerder voor om klachten sneller te behandelen en ook de beroepsprocedure te versnellen. 1B is profvoetbal en dient ook zo behandeld te worden. Een klacht zou bijvoorbeeld ten laatste 48 uur na de wedstrijd moeten worden ingediend, een uitspraak daarover volgt dan 2 dagen later. Een mogelijk beroep wordt dan de week daaropvolgend onherroepelijk afgehandeld, waar alle partijen zich dan ook bij neerleggen.

Beerschot kan hopen op puntenverlies van Westerlo op Union en moet de winst zelf gaan afdwingen op het veld van Sporting Lokeren. Een speciale wedstrijd voor Lokeren-trainer Vreven, die zijn eerdere werkgever ongetwijfeld geen cadeau zal uitdelen.