Van der Poel: "Ik moet mezelf tegen mijn wil in een beetje temperen"

Mathieu van der Poel start dit weekend in de Omloop Het Nieuwsblad. "Ik ben wel klaar, denk ik. De Algarve is een perfecte voorbereidingskoers geweest. Er zijn hier een paar fragmenten geweest dat ik gevoeld heb dat de vorm zeker niet slecht is. De geschiedenis leert bij mij persoonlijk dat als ik na zo'n week koersen een beetje rust neem, het wel goed komt."

"Ik heb er vertrouwen in. Hopelijk valt het weer zaterdag een beetje mee. Dat heeft een grote impact." De voorspellingen zien er alleszins niet echt rooskleurig uit. "Ik koers niet zo graag in de wind, de kou en de regen. Ik heb liever betere temperaturen, maar je kan er uiteraard niets aan veranderen."

Welke renners verwacht Van der Poel in de Omloop? "Je ziet wel wie in orde is en wie niet, maar het zal vooral duidelijk worden tijdens de race zelf. Wie in dit peloton al het meeste indruk heeft gemaakt voor zaterdag? Greg Van Avermaet komt al goed uit de verf."

Als favoriet kiest Van der Poel voor Tim Wellens. "Hij rijdt hier ook goed en het slechte weer ligt hem. Daar heeft hij een patent op. Ik denk dat hij ver zal geraken."