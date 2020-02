Mercedes al in poleposition? Concurrentie verrast door nieuw stuur

Koffiedik kijken. Veel meer valt er niet te doen op de traditionele wintertests in Barcelona. Uit de rondetijden hoef je geen grote conclusies te trekken - kijk maar naar Ferrari vorig seizoen - want je weet niet welke instelling of aerodynamisch snufje de renstallen precies aan het testen zijn.

Maar een nieuw stuur op de Zilverpijlen van Mercedes heeft de sleur doorbroken. Op de onboardbeelden van Lewis Hamilton was te zien hoe de wereldkampioen zijn stuur naar zich toe trok als hij een recht stuk op draaide. Veel wenkbrauwen werden alvast gefronst in de pitstraat.

James Allison, de technische directeur van Mercedes, mocht het komen uitleggen. "We hebben een nieuw syteem. Het geeft het sturen een heel nieuwe dimensie", zei hij. "Het heet DAS (Dual Axis Steering), maar hoe het werkt, houden we voor onszelf."

Al snel werd ontdekt dat met het stuur de wielophanging kan worden beïnvloed. Door even aan het stuur te trekken verandert de stand van de voorwielen om beter een bocht te kunnen aansnijden. "Hopelijk halen we er wat voordeel uit", voegde Allison er nog aan toe. "Het is leuk dat het zoveel ophef veroorzaakt."