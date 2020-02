Wilder en Fury boksen net niet op mekaar in tijdens persconferentie

Tyson Fury mag van wal steken. "Wilder is heel nerveus. Ik zie zijn trui op en neer gaan omdat zijn hart bijna uit zijn borstkas springt. Hij is doodsbang. Hij weet niet wat hij moet verwachten, maar hij zal knock out geslagen worden. Wilder zal na zijn nederlaag zaterdag komen smeken om een rematch."

Duwen en trekken op de persconferentie:

Deontay Wilder is komend weekend de titelverdediger bij de zwaargewichten in de WBC-bond. Eind vorig jaar sloeg hij de Cubaan Luis Ortiz knock-out in de 7e ronde. Zijn vorige en enige kamp tegen Tyson "de zigeunerkoning" Fury eindigde onbeslist. Krijgen we zaterdag wel een winnaar?