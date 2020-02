Om te likkebaarden: Ronde van de Algarve serveert ene klinkende naam na de andere

"Een deelnemersveld om jaloers op te zijn"

"De Ronde van de Algarve is een sympathieke wedstrijd met een deelnemersveld waar veel organisatoren stikjaloers op zouden zijn", vertelt Renaat Schotte vanuit Portugal. "Het is vrij uitzonderlijk dat zo veel kwaliteit zo vroeg op het seizoen in een koers te bewonderen is."



"Allemaal zijn ze op zoek naar wedstrijdritme en daar is een koers dicht bij de deur geknipt voor. En dat in aangenaam koersweer, de hele week voorspellen ze hier 19 graden Celsius met een zonnetje."

"Kortom, ideale omstandigheden voor een wedstrijd met 2 aankomsten bergop en een tijdrit van 20 kilometer", weet onze reporter.