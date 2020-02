Ziekte slaat toe bij Belgische ploegen: Degenkolb en Ballerini haken af voor de Algarve

John Degenkolb had voor Lotto-Soudal moeten uitblinken in de sprintetappes, maar de Duitser is ziek en haakt af. Zijn plaats wordt ingenomen door Jonathan Dibben.

Bij Deceuninck-Quick Step kan sprinter Fabio Jakobsen niet rekenen op de diensten van Davide Ballerini. De Italiaanse lead-out is ook al ziek en wordt vervangen door Iljo Keisse.