Polsstokspringer Ben Broeders: “Heel lang werken om zo lang mogelijk te kunnen vallen”

De insteek - het moment wanneer in de aanloop de stok in een ijzeren bak van ongeveer 20 cm breed geschoven moet worden - was al goed. “Maar daarna sijpelde de energie weg. Daarom zijn we veel beeldmateriaal gaan bekijken, ben ik meer gaan samenwerken met een turntrainer en ook een psycholoog. En dat loont nu.” (lees voort onder post)

In Cottbus ging Broeders ook al over 5,75m, goed voor het Belgische record indoor, een hoogte die hij in Glasgow nog eens haalde (outdoor staat het record sinds vorige zomer al op zijn naam met 5,76m). Geen toeval: “De voorbije jaren zijn we gaan zoeken hoe we efficiënter kunnen zijn met de stok.”

“Ben was altijd al de atleet van de regelmaat”, vult coach Steven Taeleman aan. “Eens hij iets onder de knie heeft, kan hij daarop terugvallen. Vorig jaar was dat nog 5,60m, maar dat is nu naar 5,70m gegaan en daar zijn we alleen maar blij om natuurlijk.”

2020 is tot nu toe het jaar van de regelmaat voor Ben Broeders (24). “Ik weet intussen blijkbaar wel wat ik moet doen om die 5,70m te halen. Dat is goed nieuws, omdat je daar meestal toch mee in de finale van een groot kampioenschap kan geraken.”

Maatje Mondo

“Het strafste is dat hij nog hoger zal springen, want hij kan nog straffere stokken aan”, zegt coach Taeleman. “Hij doet het met zo’n gemak, maar daarom mogen we het ook niet onderschatten. Dat wereldrecord heeft zo lang op naam gestaan van Sergej Boebka (outdoor staat het met 6,14m nog op naam van de Oekraïner). Tot uiteindelijk Renaud Lavillenie het brak. En dan komt er een kereltje van 20 jaar, die bij zijn opener in de winter het record al bijna springt en enkele dagen erna springt hij het effectief. Het gemak is ongelofelijk.”

“Hij heeft een "bangelijk" gevoel omdat hij zo jong is begonnen. Uit dat gevoel heeft hij een mooie techniek gekweekt en hij is fysiek zo goed gevormd dat hij snelheid en het gevoel van zijn techniek kan behouden op die grote hoogtes, met die dikke stokken.”

De stok, een (wereld)record van verschil

Taeleman geeft nog wat meer uitleg. “Duplantis springt met een stok die stijver is. Die dus minder makkelijk plooit, maar als je hem geplooid krijgt, dan gaat die ook veel meer “katapultatie” geven. Dat is iets waar wij naar 2024 toe nog wel wat marge hebben: om het ook te proberen met zo’n stok of toch zeker een zwaardere stok.”

Ook mentaal de sprong gemaakt

Broeders maakte 2 jaar geleden een moeilijke periode door: “In 2018 heb ik serieus gesukkeld, met onder andere het EK in Berlijn, dat was echt een baaljaar. Het gevoel was er niet, iets hield me tegen, er was twijfel. Dat is een deel van de sport. Het is niet enkel fysiek en technisch groeien, maar ook mentaal”, zegt Broeders, die intussen al even met een sportpsycholoog werkt.

“Het mentale is het moeilijkste”, is Taeleman formeel. “Want de stok die je het hoogste kan doen springen, is ook de stok die je maar net op die mat brengt. De “gevaarlijkste” stok dus, dan is een fout maken uit den boze."