VIDEO: Armand Duplantis mist op een haar het wereldrecord van 6,17 meter

Bekijk de wereldrecordpoging op 6,17m van Duplantis:

Duplantis beseft wat hij laat liggen

Duplantis is dé rijzende ster met de polsstok. De in Amerika geboren Zweed pakte in 2018 EK-goud met 6,05m in Berlijn en in 2019 WK-zilver in Doha met 5,97m.

Duplantis toonde in zijn eerste indoormeeting van het seizoen meteen zijn goeie vorm: hij zette met veel overschot 5,80m, een beste wereldjaarprestatie van 5,90m, een meetingrecord van 5,95m en een 5e carrièresprong van 6m neer.

De youngster rekende op zijn momentum en viel prompt het wereldrecord van de Fransman Renaud Lavillenie aan. Die had op 15 februari 2014 in Oekraïne 6,16m gehaald. Bij zijn tweede poging was Duplantis er heel dicht bij. Hij raakte de lat heel lichtjes met zijn knie bij zijn opwaartse beweging en wreef al dalend met zijn elleboog de lat stilletjes naar beneden. Eenmaal op de mat besefte Duplantis wat hij had laten liggen.

Het was de beste sprong uit de carrière van Duplantis en een van de mooiste uit de atletiekgeschiedenis, dixit de wereldatletiekbond. "Ik dacht dat het mogelijk was. Die tweede poging op 6,17m was zo goed als ik kon verwachten."

"Op training gaat het heel goed. Ik voel me heel fit en in vorm. Maar daarmee denk je nog niet dat de puzzel in elkaar zal vallen op je eerste meeting. Maar dat gebeurde toch. Het was geweldig fijn. Dit doet me uitkijken naar de rest van het seizoen."