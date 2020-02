6,17 meter! Springveer Armand Duplantis zet wereldrecord neer

Armand Duplantis had van het wereldrecord zijn doel gemaakt dit voorjaar en in zijn tweede wedstrijd was het al raak. Eerder deze week lukte het hem net niet in Düsseldorf, in Torun wel.

Na een geslaagde poging op 6,00 meter liet Duplantis de lat meteen op wereldrecordhoogte leggen. Bij zijn tweede poging was het bingo. De vicewereldkampioen tikte de lat zelfs niet aan op 6,17 meter.