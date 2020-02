"Lokeren flirt met faillissement", club uit 1B ontkent "met klem"

Spelers en staf: "Willen verder vechten voor Lokeren"

"Het mag duidelijk zijn dat de situatie bemoeilijkt wordt door de problemen in China, maar de club heeft een contract met het Chinese Shanghai Kehua en hoopt dat zo spoedig mogelijk te verzilveren. Vrijdag communiceren we opnieuw."

Lokeren-preses: "Ik weet niet waar al die geruchten vandaan komen"

Bij persagentschap Belga ontkende voorzitter Louis de Vries nog eens de onheilspellende berichten. "Ik weet niet waar al die geruchten, dat we het faillissement zelf gaan aanvragen, vandaan komen", vertelt de Lokeren-preses.

"Ik heb deze ochtend wel de mensen in de club, de spelers en het personeel, toegesproken en gemeld dat er donderdag een raad van bestuur is."

"We zullen daarop enkele beslissingen nemen. Iemand heeft dit verkeerd geïnterpreteerd en de moeite gevonden om het zo naar buiten te brengen. Ik krijg nu heel de tijd telefoons met de vraag of we vrijdag de boeken gaan neerleggen. Dat is dus niet het geval."

Wat met het Chinese investeringsverhaal? "Wij hebben een contract met hen en ze zullen die verbintenis nakomen. Er zijn echter problemen met de administratie om de financiële kant van de zaak na te komen. Hierdoor zijn we in de problemen gekomen."

"Ik heb trouwens deze ochtend nog contact gehad met die investeerders. En tot slot, wij zijn niet het enige bedrijf dat problemen heeft met de werking in China door het coronavirus. Wij hebben bovendien vandaag ons licentiedossier ingediend voor volgend seizoen."