Geen witte rook voor Lokeren op Deadline Day: transferverbod blijft gelden

Lokeren kreeg eind december een transferverbod nadat bij een tussentijdse controle gebleken was dat de club niet aan alle financiële verplichtingen voldaan had.

De hekkensluiter in 1B probeerde naarstig het probleem op te lossen om zich nog tijdig op de transfermarkt te kunnen begeven.

Vandaag sluit de wintermercato voor de Belgische competitie. De club had de afgelopen weken nog vertrouwen in een goede afloop, maar het mocht niet baten. Omdat het investeringsgeld niet op tijd beschikbaar is, wordt het transferverbod niet opgeheven. Dat staat op de website van de club.

"De directie van Sporting Lokeren heeft tot op de valreep gewerkt aan het opheffen van het transferverbod, maar helaas kan de club -door omstandigheden en buiten onze wil om- pas begin volgende week over de investeringsgelden beschikken."

"Het transferverbod wordt hopelijk begin volgende week opgeheven zodat de club alsnog enkele waardevolle vrije spelers kan aantrekken. Uiteraard betreurt het bestuur de situatie, maar ze heeft alle vertrouwen in de huidige kern én trainersstaf, die zeker slagkrachtig genoeg is om de club in 1B te houden."