Wannes Van Laer zeilt naar 11e plaats op WK Laser Standaard

Van Laer totaliseerde 98 punten na een week zeilen in Australië. De wereldtitel ging met 26 punten naar de Duitser Philip Buhl, die zijn land het eerste WK-goud in 20 jaar bezorgde. Op het podium kreeg Buhl de Australiër Matt Wearn (38 ptn) en de Kroaat Tonci Stipanovic (64 ptn) naast zich. Wearn is de vriend van Emma Plasschaert.

William De Smet sloot zijn WK in de Silver Fleet af op de 6e plaats (plaats 48 in totaal), met 126 punten. In de 3 regatta's van de dag werd hij 21e, 4e en 8e. De overwinning was hier voor de Est Karl-Martin Rammo (92 ptn).