Stijn Desmet glijdt naar 1e wereldbekermedaille: "Een hele opluchting"

Desmet had met enige moeite de halve eindstrijd gehaald en in de volgende race wees een fotofinish uit dat niet de Rus Konstantin Ivlijev maar hij een plek in de A-finale had verdiend. Maar een keer in die finale oogste Desmet dus meteen. Hij werd tweede in 41"388.

De prijs was voor Desmet niet helemaal verrassend. "Het is een hele opluchting. Ik had er dit jaar een beetje op gerekend. Het is mijn eerste echte finale van het seizoen en direct een medaille."

De eerste ereprijs op dit niveau is een grote stap voor de schaatser van Ice Racing Team Antarctica. In het eindklassement voor de wereldbeker werd Desmet twaalfde.