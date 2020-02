Kompany: "Als je jeugd laat spelen, betaal je leergeld. Dat is onze gok"

De 2-0-nederlaag tegen KV Mechelen kwam hard aan bij Vincent Kompany. "Ik ben teleurgesteld. Maar als je jeugd laat spelen, betaal je leergeld. Dat is vandaag gebeurd. Niet alleen bij de rode kaart, maar ook in het afwerken van onze kansen", vond de aanvoerder van Anderlecht.

"In de eerste helft, met elf tegen elf, was het gewoon een heel goede wedstrijd van ons. Goed aan de bal, sterk in het breken van de lijnen en veel gevaar vanaf de flanken. Jérémy was misschien wel onze beste speler", zalfde hij Doku, de pineut van de avond die voor de rust een rode kaart kreeg.

"Ik ben niet verrast dat dit kan gebeuren met zeventienjarige jongens. Alleen hoop je dat het niet in dit soort wedstrijden gebeurt. Het is onze gok, ons plan, dat die jongens leren uit hun fouten en met hun talent succesvolle spelers worden. We gaan hen blijven opstellen. Dit verandert niets", klonk het koppig.

Is Play-off I nu weg? "Ik wil alles winnen, ik heb in mijn carrière niks anders gedaan. Ik hoef er geen tekening bij te maken wat mijn ambitie is met deze groep. We hebben in het begin van de wedstrijd en tegen Gent laten zien in welke richting we gaan. Maar die fluctuaties in prestaties en evenementen in een wedstrijd maken deel uit van het leren. We hebben deze kaart getrokken en kunnen nu niet zeggen dat we het niet hadden verwacht"