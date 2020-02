"Taxi" Lawrence voorgesteld: "Nog 1 à 2 weken nodig om fit te raken"

Lawrence komt over van New York Red Bulls in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS), waar hij speelde sinds 2015.

Daar kreeg hij de bijnaam "Taxi", als solide verdediger die veel de lijn afdweilt. "In mijn spel zit inderdaad veel snelheid en agressiviteit", verklaarde de aanwinst.

"Ik geef me altijd 90 minuten en hou van assists en doelpunten." De linksback werd in de MLS de voorbije twee jaar verkozen als Most Valuable Player op zijn positie.

Zijn goede vriend Shamar Nicholson, landgenoot en aanvaller van Charleroi, hielp Lawrence bij zijn keuze om naar de Pro League te trekken.

"Hij zei me dat Anderlecht één van de grootste clubs van België is en dat het een mooie kans was om naar Brussel te trekken. De gesprekken duurden niet lang."