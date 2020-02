Oliver Naesen moet het anders aanpakken: "En nu heb ik gevoel dat ik te weinig train"

Oliver Naesen (29) bereidt het wielerseizoen anders voor dan normaal. Niet alleen is de voormalige Belgische kampioen in Valencia tegen het asfalt gesmakt, op verzoek van de ploeg zal hij meer en later proberen te pieken. "Ik heb minder zot gedaan op training", vertelt Naesen in een gesprek met Sporza.

"Wat hinder aan heup en knie"

Die laatste procentjes conditie aanscherpen, hier en daar de benen eens testen en vooral: niet vallen. Dat is de handleiding van zowat elke klassieke coureur halfweg februari. Ook het plan van Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), maar in de Ronde van Valencia draaide het anders uit. Twee keer ging hij hard tegen het asfalt. "Gelukkig lijkt de schade mee te vallen. Ik heb deze week al twee keer rustig kunnen gaan trainen, zoals gepland. Ik ondervind wel nog wat hinder aan mijn heup en mijn knie, maar het komt goed. Nu is het zaak om recht te blijven", legt Oliver Naesen ruim twee weken voor de start van het openingsweekend uit.

"Nog niet in topconditie"

"Nu mag je het blok er echt niet meer op gooien. Anders haal je dat nooit meer in", gaat Oliver Naesen voort. "Vooral omdat ik op dit moment ook nog niet zo goed in conditie ben in vergelijking met de voorbije jaren. Bewust, op verzoek van de ploeg." Naesen is de man van de constante prestaties, maar nu wil zijn Franse ploeg dat hij toch iets meer en later probeert te pieken. "Voor mij hoefde het niet per se anders. Ik volg nu exact wat de trainers zeggen", legt hij uit. "Ik heb minder zot gedaan tijdens de winter en rustig meegedraaid op training. Dat is wennen, want normaal durf ik op training in januari al eens te koersen. En dat tot grote frustratie van mijn ploegmaats", lacht Naesen. "Ik moet toegeven dat het wel raar is. In vergelijking met andere coureurs heb ik nog wel veel getraind, maar toch heb ik het gevoel dat ik niet genoeg gedaan heb."

"Hoe ik aan de start zal staan van het openingsweekend? Dat is een klein vraagteken, eerlijk gezegd", antwoordt Naesen. "Vanaf Parijs-Nice moet die aanpak zijn vruchten afwerpen. Die periode tussen de E3 en Roubaix: dat zijn de weken waarin het moet gebeuren."

Langs de andere kant beseft de renner ook wel dat dat kleine procentje topconditie het verschil kan maken tussen winst en een mooie ereplaats, zoals vorig jaar in Milaan-Sanremo waar hij geklopt werd door Alaphilippe. Naesen: "Top 10 rijden is niet meer genoeg, ereplaatsen ook niet. De verwachtingen zijn anders en dat begrijp ik ook. Wie praat er nog over dichte plaatsen? Het gaat om winnen, eventueel nog het podium. Maar anders? Nee."

"Law moet zijn moment nu pakken"

Vraagtekens dus voor Oliver Naesen, maar die zijn er zeker ook voor zijn jongere broer Lawrence. Die ruilde Lotto-Soudal in voor AG2R La Mondiale. "Lawrence voelt zich goed", zegt Oliver Naesen. "Hij mag hier en daar zijn eigen kans gaan en dat is echt belangrijk voor zijn vertrouwen. Ik zie dat hij zich amuseert. Hij moet zijn moment nu wel pakken." Dat zal ook nodig zijn want de oudste van de broers verwacht wel wat van de jongste. "Het is simpel. Stijn Vandenbergh is de man die zolang mogelijk bij mij moet blijven. Dat moet Law niet doen, hij moet zo lang mogelijk meegaan in de finales." "Nu Gallopin out is, valt er een gat. Aan hem om dat gat op te vullen. Dan moet hij schiftingen kunnen overleven. Zijn benen zullen moeten spreken."

Oliver en Lawrence Naesen.

"Wissel van de macht? Dat denk ik niet"

Rest de vraag hoe goed zijn concurrenten op dit moment al zijn? "Dat is heel moeilijk te zeggen", antwoordt Oliver Naesen. "De voorbije jaren kon je al iets aflezen uit de resultaten. De toppers konden hier en daar al eens een mooi resultaat uit het vuur slepen, maar dat was door de parcoursen dit jaar niet het geval. Nu is er ofwel gesprint, ofwel geklommen, ofwel tegen de klok gereden. Daar kan je dus niet op afgaan." Conclusies trekken is dus niet echt zinvol. "Of er dit jaar een wissel van de macht komt? Nee, dat denk ik niet. Elke generatie heeft zijn toppers. Greg en Phil, de generatie Stuyven en ikzelf en dan de lichting van Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Je zal opnieuw alle grote namen in de finales zien. Dat gaat echt niet plots anders zijn." "Ze mogen schrijven en zeggen wat ze willen. Alle "goeie" gaan er staan. Dan denk ik bijvoorbeeld ook aan Peter Sagan. We hebben vorig jaar eigenlijk nooit de echte Peter Sagan gezien." En wat kan de nieuwe wereldkampioen Mads Pedersen in het voorjaar? "Als het slecht weer is, heel veel! Het is echt zo. Je kan die jongen heel moeilijk inschatten. Het is een hele goeie coureur, maar je kan niet in zijn hoofd kijken. Samengevat: op een gewone dag een sterke coureur van de tweede rij, maar als hij zijn dag heeft, zet ik hem met stip op de eerste rij!"

"Pogacar is fenomenaal"

Tot slot wil Oliver Naesen nog een woordje kwijt over 1 man die hem in de Ronde van Valencia echt is opgevallen. "Ik ben zwaar onder de indruk van Tadej Pogacar. Wat die jongen van amper 21 jaar allemaal kan, is ongelofelijk", vindt hij. "Ik heb niet alles vanaf de eerste rij gezien maar als ik dan 's avonds de waarden hoor die hij getrapt heeft. Hoeveel watt per kilogram hij kan trappen, dat is fenomenaal." Dat belooft dus voor de toekomst. Krijgen we spannende duels met Remco Evenepoel te zien? “Ik heb alleszins grote ogen getrokken. We gaan nog hele schone jaren krijgen, sowieso", weet Naesen.