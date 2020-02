Deze 44 NBA-sterren staan op de Amerikaanse longlist voor Tokio

De Amerikanen gaan op de komende Olympische Spelen voor hun 4e gouden medaille op een rij. In Tokio hebben ze wat goed te maken na een teleurstellend WK, waar ze vorig jaar - weliswaar zonder grote sterren - slechts 7e werden. In de eerste ruime selectie voor de Spelen prijken dan ook zowat alle grote namen.

De blikvangers zijn onder meer LeBron James, Stephen Curry, James Harden en Kawhi Leonard. Ook Kevin Durant prijkt op de longlist, al lijkt het onwaarschijnlijk dat de speler van de Brooklyn Nets erbij zal zijn in Tokio. Durant herstelt immers nog steeds van een zware achillespeesblessure en speelde dit seizoen nog geen minuut.

Zion Williamson is niet geselecteerd en ook Memphis-rookie Ja Morant en Atalanta-scherpschutter Traey Young staan niet op de lijst. Van de 12 spelers die 4 jaar geleden in Rio goud haalden, zitten er 9 in de préselectie. Zeven van de 44 namen wonnen goud in 2016. Team USA wordt in Tokio gecoacht door Gregg Popovich van San Antonio.