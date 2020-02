Niet voor hartpatiënten: De Bondt blijft het peloton net voor in Bessèges (met video)

Dries De Bondt heeft de derde rit in de Ster van Bessèges (2.1) gewonnen. De Belg van Alpecin-Fenix klopte zijn medevluchter Georg Zimmerman (CCC) in een sprint met z'n tweeën. Het peloton kwam net te laat om de vroege vluchters in te rekenen. De Bondt kreeg na de etappe ook de "Souvenir Raymond Poulidor".