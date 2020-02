Federer en Nadal breken toeschouwersrecord in 6e "Match for Africa"

Het was de 6e editie van de "Match for Africa", de eerste in Afrika zelf. In 2010 stonden Rafael Nadal en Roger Federer al tegenover elkaar voor de eerste editie en nu vlogen de twee oude rivalen naar Kaapstad voor de "Match in Africa".

Met hun wedstrijd - die Federer in 3 sets zou winnen, maar dat is een voetnoot - halen de twee niet alleen geld op voor de Roger Federer Foundation, die kinderen in Zwitserland en Afrika ondersteunt, maar braken ze ook een wereldrecord. Net geen 52.000 toeschouwers kwamen opdagen voor de wedstrijd, een pak meer dan enkele maanden geleden in Mexico, toen ook met Federer in een hoofdrol.

Als komisch opwarmertje werden de tennisfans vergast op een dubbelmatch met aan de ene kant miljardair en filantroop Bill Gates samen met Federer en aan de andere kant de Zuid-Afrikaanse talkshowpresentator Trevor Noah samen met Nadal. Tussendoor waren en emotionele speeches. Zo kreeg Federer een gepersonaliseerd rugbyshirt van Siya Kolisi, die onlangs met Zuid-Afrika wereldkampioen rugby werd.