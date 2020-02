FIA-onderzoek: niemand treft schuld aan dodelijk ongeval op Francorchamps

Aan de vooravond van de Grote Prijs F1 van België kwam Anthoine Hubert in de F2-klasse om het leven bij een vreselijke crash. De Automobielfederatie FIA onderzocht de voorbije maanden of iemand schuld treft aan het ongeluk.

Uit het onderzoek blijkt dat Alesi, zoon van voormalig F1-rijder Jean Alesi, bij het uitgaan van de derde bocht de controle over zijn bolide verloor. Waarschijnlijk was dat een gevolg van drukverlies in zijn rechterachterband.

Alesi botste tegen de linkerafsluiting, brokstukken van zijn wagen kwamen op de baan terecht. Ralph Boschung kon die nog ontwijken, maar werd achteraan aangetikt door Hubert. Die verloor daarbij bij een snelheid van 262 kilometer per uur zijn voorvleugel en daardoor de controle over zijn wagen.

Hubert crashte tegen de rechterzijde, werd weer de baan op gekatapulteerd en werd in de rechterzijde vol aangereden door Correa, die 218 kilometer per uur reed. De medische diensten waren na 54 seconden ter plaatse.

"Het incident van Alesi bracht een kettingreactie op gang", concludeert de FIA. "Het leidde tot een complexe crash en een T-bone impact bij hoge snelheid, met dramatische gevolgen. Daar is niet één enkele oorzaak voor aan te duiden. Verschillende factoren droegen bij aan de ernst van het ongeval. Er is geen aanwijzing dat één van de rijders niet gepast gereageerd zou hebben op de signalisatie (gele vlag) of op de omstandigheden op de baan. Ook de racecontrole en de medische diensten hebben snel en adequaat gereageerd."