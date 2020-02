Flanders Classics sleutelt niet aan het parcours van de Ronde van Vlaanderen

De eerste zondag van april staat weer (nagenoeg) volledig in het teken van de Ronde van Vlaanderen. De mannen beginnen om 10.30u aan hun tocht van 267 kilometer.

"In aanloop naar de heuvelzone en de Vlaamse Ardennen, waar 17 hellingen en 5 kasseistroken wachten, trekken zij door de vijf Dorpen van de Ronde: Sint-Niklaas, Hamme, Berlare, Herzele en Zottegem", meldt de organisatie.

De Lippenhovestraat en de Paddestraat vormen de eerste portie stenen en op 150 kilometer van de aankomst bereikt het peloton de heuvelzone met de eerste passage over de Oude Kwaremont. De Oude Kwaremont (3 passages) en de Paterberg (2 passages) vertolken weer de hoofdrol in het parcours.

"De gebruikelijke opeenvolging van hellingen en kasseistroken in de Vlaamse Ardennen blijft behouden, met één wijziging. De derde helling zal dit jaar de Eikenberg zijn en niet de Ladeuze. Wel behouden is de Muur van Geraardsbergen, met een klassieke aanloop via Tenbosse."

"Daarna duikt het peloton vol de finale in. Net als in 2019 kleuren dezelfde 6 hellingen de laatste 50 km van de wedstrijd. Op iets meer dan 45 km van de streep bijt het peloton de tanden stuk op de Koppenberg, met vlak daarna de kasseien van de Mariaborrestraat, Steenbeekdries en Taaienberg."

"Van de Kruisberg/Hotond in Ronse zet het peloton koers richting de finale en beslissende beklimmingen van scherprechters Oude Kwaremont en Paterberg. Vervolgens resten er nog 13 km tot de Minderbroedersstraat in Oudenaarde, waar we al voor de 9e keer een Ronde-winnaar mogen verwelkomen."