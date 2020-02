Geschiedenis herhaalt zich: Hagi ook bij Rangers meteen matchwinnaar

6 maanden geleden kondigde Ianis Hagi zich met een paukenslag aan bij Racing Genk. In de openingsmatch van de competitie scoorde hij voor de ogen van zijn ouders meteen het doelpunt van de zege.

Daarna deemsterde de jonge Roemeen geleidelijk aan weg. Zo fel zelfs dat Genk besloot hem tot het einde van het seizoen uit te lenen aan Rangers FC. En ook daar komt hij door de grote poort binnen.

Uitgerekend op de 55e verjaardag van zijn legendarische vader Gheorghe trof Hagi in de 84e minuut met een schuine schuiver raak. Rangers-coach Steven Gerrard was dan ook in zijn nopjes met het debuut van zijn middenvelder.

"In de eerste helft moest hij zich nog wat aanpassen aan het fysieke spel in Schotland. Hij werd overal onderuit geschoffeld. Maar in de tweede helft was hij al een stuk sterker. En zijn afwerking bij de goal was heerlijk. Hij laat het er allemaal zo makkelijk uitzien. Hij verdient alle krantenkoppen."