Wereldkampioen Mads Pedersen blijft tot eind 2022 bij Trek

De 24-jarige Deen lag nog voor een seizoen vast bij Trek, maar doet er dus nog zeker twee bij. Hij zal tegen dan zes jaar voor het team hebben gereden waarbij hij zijn profdebuut maakte.

Pederson is erg dankbaar bij het team te kunnen blijven. "Algemeen manager Luca Guercilena geloofde van in het begin in mij. Hij liet me debuteren bij de grote jongens nadat mijn contract bij Cult (een Deense continentale ploeg, red.) afliep en behield altijd het vertrouwen in mij. Dit team voelt als een grote familie."

"De komende jaren wil veel winnen. Ik wil een meer constant niveau halen en vooral in de klassiekers top zijn. Ik wil mijn regenboogtrui alle eer aandoen."