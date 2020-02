"Geen VAR mogelijk bij Vanaken, geen penalty in KVM-AA Gent"

Over het doelpunt van Hans Vanaken tegen Antwerp kan nog lang nagekaart worden. De Gouden Schoen zette Club Brugge op 1-0, al kon niemand met zekerheid zeggen of de bal over de doellijn was geweest.

"De assistent geeft aan dat de bal de doellijn volledig heeft overschreden. Scheidsrechter Lambrechts volgt zijn assistent en kent het doelpunt toe. Omdat er geen duidelijk beeld is van deze fase, kan de VAR in deze situatie niet ingrijpen. Geen VAR-interventie mogelijk dus", legt het Referee Department vandaag uit.

KV Mechelen claimde in zijn match tegen AA Gent dan weer een strafschop na 10 minuten na vermeend handspel van verdediger Ngadeau in de zestien. Scheidsrechter Boterberg wuifde het penaltyverzoek weg.

"Lustig van AA Gent kopt de bal van dichtbij tegen de arm van zijn ploegmaat Ngadeu. De positie van de arm maakt het lichaam van Ngadeu niet onnatuurlijk groter en hij beweegt zijn arm om het contact met de bal te vermijden. Het was een juiste beslissing van de scheidsrechter en een VAR-interventie was niet nodig."