Iets te hard gefeest? PSG (dat Valentijnsdag al viert) ziet Neymar uitvallen

Neymar mag pas woensdag 28 kaarsjes uitblazen, maar de vedette van PSG hield gisteren al een poepchic verjaardagsfeest in de Franse hoofdstad. PSG speelt dinsdag in de competitie al tegen Nantes en de Franse club zou geen voorstander geweest zijn van het feestje.

Een dag later moest PSG-coach Thomas Tuchel ook nog eens aankondigen dat Neymar niet inzetbaar is voor de match tegen Nantes. Afgelopen weekend liep hij tegen Montpellier een por in zijn ribben op en de Braziliaan is nog niet hersteld van die ribblessure. Het is niet duidelijk tot wanneer het speerpunt buiten strijd zal zijn.