Japan neemt maatregelen om coronavirus weg te houden van Spelen

In Japan zijn sinds de uitbraak van het coronavirus 20 besmettingen geregistreerd, voorlopig zonder fatale afloop. De Japanse regering beseft dat het geen risico's kan nemen tijdens de voorbereiding op het grootste internationale sportevent ter wereld. Dat gaat op 24 juli van start in hoofdstad Tokio.

Gouverneur Yuriko Koike belooft in eerste instantie extra screening van personen. "Met een nieuw testsysteem willen we het virus sneller opsporen om zo verspreiding tegen te gaan", zegt de gouverneur, die haar landgenoten ook het belang van handen wassen en mondmaskers dragen benadrukt.

In het verlengde daarvan kondigde ook de Japanse eerste minister, Shinzo Abe, een samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie aan. "We zullen gepaste maatregelen nemen opdat de voorbereidingen zoals gewenst kunnen doorgaan." De premier is er naar eigen zeggen van overtuigd dat de epidemie geen impact zal hebben op de Spelen.