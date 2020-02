Vrouwentandem Hoet-Monsieur verovert brons op WK baanwielrennen paracycling

Het Belgische duo reed de 4e tijd in de kwalificaties, met een chrono van 3'30"625. Die prestatie was goed voor een plaats in de kleine finale voor het brons, met het Britse duo Fachie-Hall als tegenstander.

Daarin waren Groet Hoet (slechtziend) en Anneleen Monsieur (pilote) duidelijk sterker dan de Britten. Nieuw-Zeeland veroverde de wereldtitel door Ierland te verslaan in de finale.

De bronzen plak van het Belgische duo is de 6e WK-medaille in het baanwielrennen voor Griet Hoet en Anneleen Monsieur. Ze behaalden die in 4 edities.

Voor België was het de 2e medaille op dit WK in Milton (Canada). Gisteren kroonde Ewoud Vromant zich tot wereldkampioen in de achtervolging.